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"العدل": مدحت شلبى نموذج للجهل والتعصب

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شن السيناريست مدحت العدل هجومًا عنيفًا على المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبى، على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة حيث وصفه بأنه "نموذج فج لثقل الظل والجهل والتعصب الكروى"، مصطحبًا معها عبارة "يا ساتر يا رب".

وكان لاعب الزمالك السابق أحمد مجدى قد نشر تدوينة قال فيها: "للأسف الشديد الكرة في مصر كلها أهواء شخصية وتعصب ممكن مذيع كره قدم يرفع اللاعب للسماء وممكن ينزلوا الأرض".

وأضاف، "ويقنع الناس اللي بتتفرج إن اللاعب لا يصلح للعب الدولي بجد الناس تتقي الله في عملها وتذيع المباراة بدون آراء شخصية أو تحليل لاعب الكرة في الآخر إنسان ولازم يخد حقه بدون أي انتماء" .

وقد تفاعل بعض من متابعيه علي "تويتر" حيث وجه محمد عبد الهادي، حديثه لـ"العدل" قائلًا: "مكنتش أتمنى من حضرتك إنك تذكر اسمه خد بقى الفترة اللى جايه شرشحة على قناته ويبتدى يشتغل شغل النسوان بتاعه".

فيما رد العدل، قائلًا:"ولا يهمك إحنا قدها و قدود".


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