  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:18 م
بحث متقدم
محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ لمقاطعي الانتخابات: "جاتكم ستين نيلة"

تريكة

عودة «أبو تريكة» لمصر خلال أيام

مبارك

مفاجأة.. مبارك يدلي بصوته في مصر الجديدة

أرشيفية

دكتورة جامعية تركب حصانا أمام لجان الاقتراع

محمود عشماوي، محافظ القليوبية

عشماوي: "اللي ما انتخبش لا يستحق الحياة"

سيدة منقبة ترقص بالعكاز

شاهد.. منتقبة ترقص بالعكاز أمام إحدى اللجان بالدقهلية

صلاح

بالفيديو.. موقف محرج للاعب عالمي بسبب "صلاح"

الرئيس السيسي

رسالة مؤلمة لـ"السيسى" من داخل صناديق الاقتراع

ساشا دوربيتش

نشطاء يكشفون خدعة الوفد الأمريكي

موسى مصطفى موسى

"خالدعلى مش بطل قومى وكلامه فى الهجايص"

"المصري" يوزع تذاكر مباراة "مونانا" مجانا على الناخبين

الرياضة

المصري
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

رد ناري من سما المصري عن رقص الناخبات

#

طارق حامد: تفاجأت بما قاله لاعب برشلونة عني

#

الزمالك يرفض مواجهة المصري ببرج العرب

#

«الخطيب» رئيسًا لبعثة الأهلي في الإمارات

يسعى مسئولو المصري البورسعيدي إلى تشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات حيث أعلن مجلس الإدارة عن توزيع تذاكر مباراة الفريق مجانًا اليوم على من يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية من بين مشجعي الفريق لحضور مباراة مونانا الجابوني والمقرر انطلاقها في 18 أبريل المقبل.

وأكد مسئولو النادي أنه حال زيادة عدد الذين قاموا بالتصويت عن خمسة آلاف مشجع، فإنه سيتم اجراء قرعة لاختيار خمسة آلاف مشجع لحضور المباراة على أن يحق لباقي الجماهير المشاركة في القرعات التالية لحضور المباريات التي تقام على ستاد المصرى خلال الفترة المقبلة من المدرج الشرقي حتى يتم الانتهاء بالكامل من العدد الذي قام بالتصويت.

علمًا بأنه سوف يتواجد مندوبون من النادي المصري خارج مقار اللجان الانتخابية الفرعية لتسجيل بيانات الناخبين الراغبين في حضور المباراة المذكورة وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء.

جاء ذلك تشجعيا من مجلس إدارة المصرى اتجاه جماهيره علي المشاركة الايجابية في اداء الواجب الوطني بالتصويت بالانتخابات الرئاسية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تجاوزت الهيئة الوطنية للانتخابات دورها الدستوري ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعرض آخر أحداث ثالث أيام "الرئاسية"
» منافس السيسى يفتح النار على باسم يوسف وأيمن نور
» "الإخوان" يرون فى أردوغان الخليفة العثمانى
» "راتب" يزف بشرى سارة للجمعيات التعاونية
» "البرعى" يطالب برفع قضية على هذه الصحيفة بسبب هذا اللفظ
» الغيطي: "اللي مش هينتخب ميطلبش وظيفة"
» بالفيديو..اصطدام طائرتين "إسرائيلية وألمانية" بتل أبيب
» الزواج من ابن خالك المتوفى صدقة أو دعاء مستجاب
» كفيف : "علمولى على النجمة"
» "الكلب الضال" يشعل حربا بين دولتين..هل تعرف القصة؟
» وفاة عامل فى الأهلى بسكتة قلبية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:16 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018