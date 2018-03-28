"المصري" يوزع تذاكر مباراة "مونانا" مجانا على الناخبين

28 مارس 2018 - 01:32 م

يسعى مسئولو المصري البورسعيدي إلى تشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات حيث أعلن مجلس الإدارة عن توزيع تذاكر مباراة الفريق مجانًا اليوم على من يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية من بين مشجعي الفريق لحضور مباراة مونانا الجابوني والمقرر انطلاقها في 18 أبريل المقبل.

وأكد مسئولو النادي أنه حال زيادة عدد الذين قاموا بالتصويت عن خمسة آلاف مشجع، فإنه سيتم اجراء قرعة لاختيار خمسة آلاف مشجع لحضور المباراة على أن يحق لباقي الجماهير المشاركة في القرعات التالية لحضور المباريات التي تقام على ستاد المصرى خلال الفترة المقبلة من المدرج الشرقي حتى يتم الانتهاء بالكامل من العدد الذي قام بالتصويت.

علمًا بأنه سوف يتواجد مندوبون من النادي المصري خارج مقار اللجان الانتخابية الفرعية لتسجيل بيانات الناخبين الراغبين في حضور المباراة المذكورة وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء.

جاء ذلك تشجعيا من مجلس إدارة المصرى اتجاه جماهيره علي المشاركة الايجابية في اداء الواجب الوطني بالتصويت بالانتخابات الرئاسية.