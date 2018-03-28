فخ "كوبر" للاعبي المنتخب أمام اليونان

28 مارس 2018 - 01:35 م

علق موقع "كينج فوت"، الصادر بالإنجليزية، على خسارة المنتخب المصرى أمام نظيره اليوناني، 0-1، قائًلا: "إن الأمر استغرق حوالي 30 دقيقة في الشوط الأول لكي يدرك الجماهير المصرية ما كان يقوم به مدرب مصر هيكتور كوبر، من فخ للاعيبه، إذ خسر الفراعنة مباراة ودية ثانية في أقل من أسبوع أمام اليونان".

وتابع الموقع، في تقريره، أن المدرب الأرجنتيني، هيكتور كوبر، بدأ المباراة أمام المنتخب اليوناني، بإجراء العديد من التغييرات على الفريق الذي لعب أمام بطل أوروبا البرتغال، يوم الجمعة الماضي.

إذ بدء المباراة بمشاركة الحارس محمد عواد، أحمد المحمدي، سعد سمير، عمر جابر، حسام عاشور ، رمضان صبحي ، مؤمن زكريا ومروان محسن، والذين يعتبرون جددًا على تشكيلة المنتخب، حيث لعبوا بدلاً من محمد الشناوي، أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمد عبد الشافي وطارق حامد وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح وأحمد حسن كوكا.

وأوضح الموقع أن العديد من الجماهير كانوا عندهم أمل في أن هذه البدائل من الممكن أن تحقق فوز منتخب الفراعنة على اليونان، ولكن في الواقع ما كانت هذه التغيرات ألا "فخًا" للعديد من اللاعبين على حد سواء.

فاعتبر الموقع أن هذه التغيرات فخًا من قبل "كوبر" لفضح اللاعبين غير القادرين على تمثيل مصر على أعلى مستوى، مضيفًا أن الأمر أصبح واضحًا للجميع بأنه يوجد ثلاثة لاعبين لا يمكن استبدالهم بشكل مطلق من تشكيلة المنتخب، ولا يمكن لشخص واحد من بين 104 ملايين مصري أن يحل محلهم، وهم: أحمد حجازي، وعبد الله السعيد وأخيرًا نجم أفريقيا وليفربول، محمد صلاح.

وأكد الموقع أن تغيير جوهر الفريق لن يساعد أبدًا المنتخب على الفوز، إذا كان من المفترض أن يبقي "كوبر" على الأقل على لاعب خط الوسط، عبد الله السعيد، فإن ذلك كان سيعطي بعض اللاعبين في خط الهجوم فرصة للتأهل ولكن للأسف تركوهم للاعتماد على محمد مجدي أفشة، الذي لا يتمتع بالخبرة، ونتيجة لذلك، خسر المنتخب أداء حسام عاشور الهجومي، لأنه اعتمد على الدفاع لتغطية قصور "قفشة" لذلك لم يتمكن مهاجمو المنتخب من الاعتماد عليه لمدة دقيقة واحدة.

واختتم الموقع، تقريره، بأن المدير الأرجنتيني، "كوبر" ووضع خطته لفضح اللاعبين، والذي كان يتعرض لانتقادات مباشرة بسبب عدم مشاركتهم في المباريات مع المنتخب، مثل حسام عاشور، سعد سمير، ومؤمن زكريا.