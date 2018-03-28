ناخب يتعرض لـ"غيبوبة سكر" أثناء التصويت

28 مارس 2018 - 01:40 م

تعرض ناخب يدعى محمد إبراهيم نصر، لغيبوبة سكر، أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية، في اليوم الثالث لاقتراع للتصويت في الانتخابات بأحدى لجان المدارس الإعدادية، بمركز الواسطى شمال بني سويف.

ونقلت سيارة الإسعاف الرجل البالغ من العمر 69 عاما، إلى مستشفى الواسطى المركزي، نتيجة تعرضه لغيبوبة سكر، وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية له.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول على مدار ثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفى حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية فى الأول من مايو.