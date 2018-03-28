إصابة 10 أشخاص في حادث مروع بطريق الفيوم

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شهد طريق الفيوم الصحراوى حادث مرورى مروع بين سيارة ملاكى ومينى باص، أصيب خلالها 10 أشخاص.

وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث بعد انقلاب الأتوبيس، فيما تقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين خلال الفحص أن الحادث بسبب السرعة الزائدة وانقطاع الفرامل بيد سائق الأتوبيس.


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