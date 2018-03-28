بالفيديو.. رجل بلا أطراف يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

استقبلت لجنة مدرسة بدر للبنات بقرية السبع آبار الشرقية بمدينة أبو صوير التابعة لمحافظة الإسماعيلية، مواطنًا مقطوع الأرجل ذهب إليها "زاحفا" على الأرض وبمفرده للإدلاء بصوته فى الإنتخابات الرئاسية المنعقده فى يومها الثالث والأخير على مستوى الجمهورية .





واندهش الحضور من دخول "عادل محمد" فى الأربعينات من عمره زاحفًا على الأرض ويحمل بيديه ورقه مدون عليها رقم لجنته ورقم اسمه فى الكشوف الانتخابية ويطالب بالادلاء بصوته الإنتخابى وسط الأسوياء.





وقال "عادل" جئت زاحفًا عشان خاطر "مصر" بلدى ولو كان ده آخر نفس ليا كنت هحضر.





يذكر أن المواطن عادل من أبناء قرية السبع أبار الشرقية يعمل أرزقيًا ومتزوج ويعول رغم أنه لا يمتلك كرسيا متحركا ولكنه يعمل بقدر المستطاع حتى ينفق على أبنائه وبجهز ابنته العروس.





ورغم حضوره زاحفًا لإعطاء حق بلده عليه، هل ستكافئ البلد "عادل" بأبسط ما يمكن وإعطاؤه كرسيا متحركا؟!