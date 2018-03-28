«كريستال عصفور»: أتوبيسات وإجازة للحشد في الانتخابات

نظمت شركة كريستال عصفور بشبرا الخيمة مسيرة لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية ضمت 3000 عامل وعاملة تحركت من أمام الشركة بشبرا الخيمة إلى اللجان الانتخابية بشبرا الخيمة وقليوب وطوخ.

وخرج العمال رافعين الأعلام مطلقين الزغاريد مستقلين الأتوبيسات إلى مقرات اللجان مصطحبين مكبرات الصوت المرددة للأغاني.

وقال وليد عصفور رئيس مجلس إدارة الشركة إنه تم الدفع بعدد من الأتوبيسات بكافة قطاعات ومصانع الشركة بهدف مساعدة جموع العاملين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018.

وأضاف أنه أعطي جميع العاملين إجازة نصف يوم ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.