هذا ما فعله "ميسي" بعد الهدف السادس في شباك منتخب بلاده

28 مارس 2018 - 01:45 م

غادر النجم العالمي ليونيل ميسي ملعب مباراة منتخب بلاده الأرجنتين في مباراته أمام المنتخب الإسباني بعد الهزيمة التي تلقاها منتخب بلاده بـ6- 1 في إطار الاستعداد لمونديال روسيا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ميسي غادر مدرجات ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية، بعد تلقي شباك التانجو للهدف السادس من إيسكو لاعب ريال مدريد في الدقيقة 74 بعد الأداء المتواضع الذي ظهر فيه لاعبو المنتخب الأرجنتيني.

وأضافت الصحيفة، أن ميسي الذي غاب عن المباراة بسبب معاناته من بعض المشاكل في أوتار الركبة، ذهب لغرفة تبديل الملابس ورفض استكمال متابعة آخر 13 دقيقة من عمر اللقاء.

وغاب ميسي أيضًا عن منتخب بلاده يوم الجمعة الماضي في المباراة أمام إيطاليا، والتي انتهت بفوز منتخب التانجو بثنائية نظيفة.