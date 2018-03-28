  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:17 م
بحث متقدم
محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ لمقاطعي الانتخابات: "جاتكم ستين نيلة"

تريكة

عودة «أبو تريكة» لمصر خلال أيام

مبارك

مفاجأة.. مبارك يدلي بصوته في مصر الجديدة

أرشيفية

دكتورة جامعية تركب حصانا أمام لجان الاقتراع

محمود عشماوي، محافظ القليوبية

عشماوي: "اللي ما انتخبش لا يستحق الحياة"

سيدة منقبة ترقص بالعكاز

شاهد.. منتقبة ترقص بالعكاز أمام إحدى اللجان بالدقهلية

صلاح

بالفيديو.. موقف محرج للاعب عالمي بسبب "صلاح"

الرئيس السيسي

رسالة مؤلمة لـ"السيسى" من داخل صناديق الاقتراع

ساشا دوربيتش

نشطاء يكشفون خدعة الوفد الأمريكي

موسى مصطفى موسى

"خالدعلى مش بطل قومى وكلامه فى الهجايص"

هذا ما فعله "ميسي" بعد الهدف السادس في شباك منتخب بلاده

الرياضة

ليونيل ميسي
ميسي

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"أبو تريكة" على هدف "صلاح"

#

"نوفل".. قصة شاب يتوجه بدراجة إلى روسيا لحضور المونديال

#

روايات شهود عيان علي هجوم مارمينا المسلح

#

"أبو ريدة" يتمنى عدم الوقوع مع ألمانيا بالمونديال الروسي

وفاة

عبد الفتاح السيسي

انتخابات رئاسية

غيبزبة سكر

غادر النجم العالمي ليونيل ميسي ملعب مباراة منتخب بلاده الأرجنتين في مباراته أمام المنتخب الإسباني بعد الهزيمة التي تلقاها منتخب بلاده بـ6- 1 في إطار الاستعداد لمونديال روسيا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ميسي غادر مدرجات ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية، بعد تلقي شباك التانجو للهدف السادس من إيسكو لاعب ريال مدريد في الدقيقة 74 بعد الأداء المتواضع الذي ظهر فيه لاعبو المنتخب الأرجنتيني.

وأضافت الصحيفة، أن ميسي الذي غاب عن المباراة بسبب معاناته من بعض المشاكل في أوتار الركبة، ذهب لغرفة تبديل الملابس ورفض استكمال متابعة آخر 13 دقيقة من عمر اللقاء.

وغاب ميسي أيضًا عن منتخب بلاده يوم الجمعة الماضي في المباراة أمام إيطاليا، والتي انتهت بفوز منتخب التانجو بثنائية نظيفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تجاوزت الهيئة الوطنية للانتخابات دورها الدستوري ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعرض آخر أحداث ثالث أيام "الرئاسية"
» منافس السيسى يفتح النار على باسم يوسف وأيمن نور
» "الإخوان" يرون فى أردوغان الخليفة العثمانى
» "راتب" يزف بشرى سارة للجمعيات التعاونية
» "البرعى" يطالب برفع قضية على هذه الصحيفة بسبب هذا اللفظ
» الغيطي: "اللي مش هينتخب ميطلبش وظيفة"
» بالفيديو..اصطدام طائرتين "إسرائيلية وألمانية" بتل أبيب
» الزواج من ابن خالك المتوفى صدقة أو دعاء مستجاب
» كفيف : "علمولى على النجمة"
» "الكلب الضال" يشعل حربا بين دولتين..هل تعرف القصة؟
» وفاة عامل فى الأهلى بسكتة قلبية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:16 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018