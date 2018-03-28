صور.. النواب على سيارات حشد الناخبين بديرمواس

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شهدت عدة  مدن بمحافظة المنيا، قيام عدد من أعضاء البرلمان بدعاية وحشد  للناخبين للتوجه إلى صناديق انتخابات الرئاسة  البعض منهم حشد الناخبين من خلال مسيرات إلى صناديق الانتخابات والبعض الآخر وده مكبرات الصوت عبر سيارات تجوب المدن والبعض الآخر وضع صوره الشخصية على سيارات الحشد  مثلما فعل الرائد حسانين أبو المكارم عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر المؤبد للنظام الحالي.

وقام بتجهيز عدد من سيارات اليكروباص  وقام بوضع صورة كنوع من الدعاية أو الشو الاعلامى  بتوجيه الناخبين ونقلهم  إلى صناديق الانتخابات التى تجرى أمام 715 لجنة انتحابية و586 مركز  انتخابات  بإجمالى 3 ملايين و209 ألف  ناخب على مستوى المحافظة.


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