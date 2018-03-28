سليمان جودة: السيسى يحظى بشعبية لا تحتاج حملات التعبئة

28 مارس 2018 - 01:57 م

قال سليمان جودة، الكاتب الصحفى، إن الهدف من المشاركة فى الانتخابات ليس من أجل إعطاء المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي أصوات دون المرشح الآخر الذي ينافسه ولكن الرئيس لا يزال يحظى بدرجة من الشعبية لدى المصريين، تضمن له فوزًا في هذا السباق الرئاسي، دون أن يكون في حاجة إلى حملات تعبئة.

وأضاف جودة خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "ثالث أيام الرئاسة" أن عزوف المصريين عن الذهاب إلى صندوق الانتخاب، هو في حقيقته جزء من ثقافة عامة لا تزال في أشد الحاجة إلى التغيير ولن تتغير بين يوم وليلة لأنها تراكمت حتى سادت.

وتابع الكاتب الصحفى: "من الضرورى أن يبدأ التغيير ببرنامج عمل يعتمد على سياسة النفس الطويل، الذي بدونه لا يمكن أن ننتظر العائد، أو أن نقول عنه إنه مضمون فحملات الدعاية، أو التعبئة، لابد أن تتحول إلى حملات توعية ".