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"أديداس" تصنع حذاء خاص لـ"صلاح" أمام مانشتسر سيتي

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قرر اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي الظهور بحذاء جديد خلال المباراة المرتقبة أمام مانشتسر سيتي الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن شركة "أديداس"، قامت بتصنيع حذاء جديد لـ"صلاح" يتناسب مع أسلوب لعب هداف ليفربول الذي يتميز بالسرعة، مشيرة إلى أن ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى وخيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي سيرتديان نفس الحذاء الذي يساعد اللاعب على الثبات داخل أرض الملعب حال قيامه بتغيير اتجاه اللعب بسرعة عالية.

وانضم محمد صلاح لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من روما الإيطالى مقابل 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو "حوافز"، ويتصدر "الفرعون المصري"، قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 28 هدفاً متفوقاً على أقرب منافسيه هارى كين لاعب توتنهام بفارق 4 أهداف.
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