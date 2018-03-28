شاهد.. منتقبة ترقص بالعكاز أمام إحدى اللجان بالدقهلية

28 مارس 2018 - 02:06 م

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات مصورة من أمام إحدى اللجان الانتخابية، بمحافظة الدقهلية، لسيدة منتقبة ترقص بالعكاز، وذلك وسط مشاركات كثيفة من الناخبين.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الأربعاء، في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018.

وتمتد الانتخابات لمدة 3 أيام تنتهي اليوم الأربعاء 28 مارس الجاري، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنافسه موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ويدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار ومراكز الاقتراع المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

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