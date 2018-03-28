إصابة نائب فى تصادم أثناء متابعة الانتخابات ببنى سويف

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أصيب النائب مجدى بيومى عضو مجلس النواب فى حادث تصادم أثناء متابعته للعملية الانتخابية بصحبة النائب عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر بنى سويف.

وصدمت إحدى سيارات التاكسى سيارة النائب أثناء توقفها داخل مدينة بنى سويف، فيما استقبل المستشفى العام النائب مجدى بيومى عضو مجلس النواب مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات.

وأكد الدكتور هانى همام مدير مستشفى بنى سويف العام أنه تم إجراء كل الأشعات والتحاليل اللازمة للنائب مجدى بيومى وتم وضعه تحت الملاحظة بقسم الجراحة.

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