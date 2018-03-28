بالفيديو.. موقف محرج للاعب عالمي بسبب "صلاح"

28 مارس 2018 - 02:16 م

انصرف البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، مسرعًا بسبب تعرضه لموقف محرج من قبل أحد الصحفيين الذي قام بعرض أغنية جماهير ليفربول الشهيرة "بعنا كوتينيو... لكن لدينا محمد صلاح، مانى مانى وبوبى فيرمينو".

وبدت على وجه "كوتينيو" ملامح الاستياء بعد هذا الواقعة والذي فضل الانصراف بسرعة بعد هذا الموقف المحرج.

جاء ذلك خلال مغادرته الملعب الأولمبى بمدينة "برلين" الألمانية، عقب نهاية مباراة البرازيل وألمانيا الودية، التى أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز البرازيل بهدف دون مقابل ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة فى بطولة كأس العالم بروسيا.

وانتقل فيليب كوتينيو لصفوف برشلونة الإسباني قادماً من ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل 160 مليون يورو.

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