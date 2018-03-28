عشماوي: "اللي ما انتخبش لا يستحق الحياة"

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قال محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إن هناك سيدات معمرات أدلين بصوتهن الانتخابي تجاوزت أعمارهن 100 عام، لافتًا إلى أن المحافظة بها 645 مقرا انتخابيا، و16 لجنة عامة.

ووجه"عشماوي"، خلال اتصال هاتفي بالتغطية الخاصة بالانتخابات الرئاسية عبر فضائية "العاصمة"، تقديم الإعلامي محمد موسى، اليوم الأربعاء، التحية إلى أهالي المحافظة لحرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة كبار السن والمرأة أمر لافت.

وأشار إلى أن نسبة الإقبال جيدة للغاية، متوقعًا أن تزيد نسبة الإقبال خلال اليوم الثالث للانتخاب أكبر من اليومين السابقين، متابعًا: "من لم يدل صوته إنسان سلبي ولا يستحق الحياة".


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