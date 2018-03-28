مفاجأة.. مبارك يدلي بصوته في مصر الجديدة

28 مارس 2018 - 02:38 م

اتخذت قوات الأمن المكلفة بتأمين اللجان الانتخابية بمصر الجديدة وضع الاستعداد أمام لجنة مدرسة مصر الجديدة الرسمية للغات لاستقبال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأسرته خلال توجههم الي لجنتهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء التصويت اليوم.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 59 مليونًا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.