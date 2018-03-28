"قمري" تكشف عن نسبة مشاركة السيدات فى الانتخابات

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التصويت

الناخبين

العملية الإنتخابية

موسى مصطفى موسى

جيهان قمري

كشفت الفنانة جيهان قمري عن نسبة مشاركة السيدات في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت منذ أمس الأول في محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن نسبة المشاركة وصلت لـ90%.

وأكدت "قمري" فى مداخلة هاتفية مع فضائية "العاصمة": أنها ستدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، اليوم قائلةً: "نزلت وشاركت فرحة المصريين منذ أول يوم للانتخابات لكني سأدلي بصوتي اليوم".

وأضافت: "يا ريت اللي منزلش الانتخابات يلحق نفسه، عشان هيندم بجد أنه مشاركش مصر في فرحتها".

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 59 مليونًا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.
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