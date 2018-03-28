هل تجاوزت الهيئة الوطنية للانتخابات دورها الدستوري ؟

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ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

المفترض أن الهيئة الوطنية للانتخابات جهة قانونية أوكل لها الدستور إدارة وتنظيم العملية الانتخابية ، دون التدخل في أي من الأعمال التي تمثل توجها سياسيا محددا ، فهي ليست طرفا في أي خلاف سياسي ولا اي توجهات للرأي العام تجاه الانتخابات نفسها ، سواء من حيث المشاركة أو عدمها أو اختيار هذا المرشح أو ذاك ، هي توجه الدعوة للناخبين بقرار رسمي ثم تتفرغ لشؤون الإشراف والإدارة ، ولكن الذي لاحظته في الانتخابات الرئاسية الحالية أن الهيئة كانت تغلب عليها روح الحماسة والعاطفة الشعبوية التي أتصور أنها لا تناسب دورها ، من مثل تصريحات المتحدث الرسمي السيد المستشار محمود الشريف في اليوم الأول بأن الإقبال كان كثيفا في عديد من المحافظات ، وهو تصريح غريب يحمل شبهة توجه سياسي ، في ظل الجدل بين السلطة ومعارضيها حول زهد الناخبين أو إقبالهم ، كما أن تعبير "كثيف" تعبير فضفاض ولا يؤشر إلى أي نسبة يمكن قياسها أو احترامها ، هو تعبير سياسي وإعلامي ، بالإضافة إلى تعارضه مع توجيهات الهيئة نفسها بمنع نشر أي مؤشرات لنتائج التصويت .
أيضا ، تفرغت الهيئة للرد على صحف بريطانية قالت أن الكنيسة حشدت رعاياها للتصويت بكثافة ، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفوز بسبب حشود الأقباط أمام الصناديق ، وهذا تقرير صحفي ، قد يكون مبالغا فيه ، ويمكن أن يعلق عليه أي صحفي آخر أو إعلامي أو حتى الهيئة العامة للاستعلامات المختصة بالإعلام الأجنبي ، أما أن يتفرغ المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات للرد على الصحف الأجنبية وتفنيد تقارير مراسليها دفاعه عن الأقباط وأنهم مواطنون مصريون أيضا لهم الحق في المشاركة والتصويت ، فهذا غريب جدا أن تنبري له الهيئة ، لأنه حديث رجال السياسة والإعلام وليس دور الهيئة .
وقد ردت الهيئة الوطنية للانتخابات على تساؤلات إعلاميين ومراقبين عن مدى ضمان حماية الصناديق ليلا ، عندما يغادر المراقبون والموظفون والقضاة ، وتصبح في حوزة جهات أمنية ، وقال رئيس الهيئة وأيضا المتحدث الرسمي باسمها أن الصناديق آمنة ولم تتعرض للعبث ، هذا جيد ونحن نثق في حسن تقدير الهيئة ونقدر لها جهدها الكبير وسط ضغوط عصيبة ، ونثق ايضا في كفاءة الأجهزة بشكل عام ، ولكننا جميعا بشر ، وقد يكون هناك من لا تنضبط سلوكياته ، خاصة وأن تجارب الانتخابات السابقة ، قبل ثورة يناير ، واضحة وضوح الشمس بأن الصناديق كان يتم التلاعب بها ليلا ، رغم أنها أيضا كانت في حوزة الجهات الأمنية ، ومع ذلك كانت النتائج مزورة ، وهو الأمر الذي انتهى بقيام ثورة يناير بعد انتخابات 2010 الشهيرة وما جرى فيها من تلاعب فج ، وبالتالي فحديث اللجنة أن الصناديق تكون في حوزة الأجهزة الأمنية ليس كافيا لإقناع الداخل والخارج أنها آمنة من العبث بأي صورة .
وقد كانت هناك خطوة واحدة تقطع كل شك وتحسم أي جدل وتنفي أي شبهة ، وذلك بإعلان الهيئة اتجاهات التصويت والنسب التقريبية له نهاية كل يوم انتخابي ، كما تفعل عشرات الدول الأخرى ، لأن جميع اللجان الفرعية والعامة يكون عندها تفاصيل التصويت حتى نهاية اليوم ، بل وحتى أثناء اليوم من واقع الجداول والتوقيعات ، فلماذا لا يقوم السيد المستشار رئيس الهيئة أو المتحدث باسمها بإعلان ذلك في مؤتمر صحفي نهاية كل يوم انتخابي ، مع تأكيده على أن النتائج الدقيقة والنهائية ستكون بعد تلقي الطعون وخلافه ، إن هذا الأمر كان كافيا تماما لتأمين العملية الانتخابية برمتها ، خاصة وأنه من الواضح أن مؤشرات التصويت تصل بالفعل إلى أكثر من جهة حكومية وبرلمانية ويتم على إثرها تفعيل إجراءات لتحفيز المشاركة وحث الناس بالوعد والوعيد على الذهاب للتصويت .
هذه الانتخابات محسومة بشكل لا يحتمل أي لبس ، والسيسي في طريقه إلى فترة رئاسية ثانية ، قولا واحدا ، وكان هذا أدعى أن تكون الأجواء هادئة ووادعة وبعيدة عن التشنج من أي جهة ، ولكن هذا التوتر المثير والذي يشحن الأجواء بالغموض ربما يعطي انطباعات سلبية عن نسب التصويت الفعلية ، ووضع الصندوق ، فهذا هو التفسير الوحيد المنطقي لذلك .

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https://www.facebook.com/gamalsoultan1/
twitter: @GamalSultan1

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