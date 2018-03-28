4 معمرات ببنها يدلين بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية

أدلى 4 سيدات من كبار السن في مدينة بنها صباح اليوم بأصواتهن في انتخابات الرئاسة في عدد من اللجان داخل مدينة بنها.

واستقبلت لجنة الحرس الوطني بمدينة بنها المواطنة رضا أمين محمد من مواليد 1902 أكبر معمرة للإدلاء بصوتها في الانتخابات، كما أدلت هانم عبدالفتاح عوض من مواليد 1910 بصوتها في لجنة رقم 15 بمدرسة جمال الدين الأفغاني ببنها، كما أدلت فادية محمد إبراهيم من مواليد 1915 بصوتها في لجنة رقم 14 في مدرسة الثانوية العسكرية ببنها، كما أدلت عفت رشاد محمد من مواليد 1929 بصوتها في لجنة مدرسة سعد زغلول ببنها.

ويستمر الاحتشاد أمام اللجان الانتخابية من قبل المؤيدين والناخبين والرقص والزغاريد علي أنغام الدي جي والأغاني.