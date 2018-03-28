  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:42 م
بحث متقدم
الكاتب الصحفي جمال سلطان

مكبرات المساجد تطلق تهديدات للممتنعين عن التصويت

لاشين إبراهيم

من لم يصوت في الانتخابات قد يحول للجنايات

شقيق الإسلامبولي مع أحد الشباب

تركيا ترفض إقامة شقيق«الإسلامبولي» على أراضيها ‎

هيئة كبار علماء الأزهر

«كبار العلماء» تحبط مشروع «السيسي» بشأن أموال الأوقاف

وفاة

وفاة سيدة أثناء رقصها أمام لجان الانتخابات

حسني مبارك "أرشيفية"

«أبناء مبارك» تكشف حقيقة تصويته في الانتخابات

الدكتور حسام بدراوي

تصريح ناري من حسام بدراوي عن الانتخابات

الرئيس المعزول محمد مرسي

تفاصيل أول تقرير لهيئة تحقيق دولية عن «مرسي»

صور لحالة الطقس

العواصف والأتربة تهدد العملية الانتخابية في مدن الصعيد

اغتصاب فتاة بالشارع في المغرب

بالفيديو.. ضحية الاغتصاب على الهواء تتحدث لأول مرة

بالقليوبية..

4 معمرات ببنها يدلين بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية

قبلي وبحري

الانتخابات
الانتخابات

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

ناخب يتعرض لـ"غيبوبة سكر" أثناء التصويت

#

الداخلية تخصص كراسى متحركة لكبار السن لمساعدتهم فى الانتخابات

#

"الرقص".. شعار الانتخابات في مصر

#

بث مباشر لثاني أيام الانتخابات الرئاسية

أدلى 4 سيدات من كبار السن في مدينة بنها صباح اليوم بأصواتهن في انتخابات الرئاسة في عدد من اللجان داخل مدينة بنها.

واستقبلت لجنة الحرس الوطني بمدينة بنها المواطنة رضا أمين محمد من مواليد 1902 أكبر معمرة للإدلاء بصوتها في الانتخابات، كما أدلت هانم عبدالفتاح عوض من مواليد 1910 بصوتها في لجنة رقم 15 بمدرسة جمال الدين الأفغاني ببنها، كما أدلت فادية محمد إبراهيم من مواليد 1915 بصوتها في لجنة رقم 14 في مدرسة الثانوية العسكرية ببنها، كما أدلت عفت رشاد محمد من مواليد 1929 بصوتها في لجنة مدرسة سعد زغلول ببنها.

ويستمر الاحتشاد أمام اللجان الانتخابية من قبل المؤيدين والناخبين والرقص والزغاريد علي أنغام الدي جي والأغاني.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تجاوزت الهيئة الوطنية للانتخابات دورها الدستوري ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» «لو وصلت الغرامة لبيع عفش بيتي مش هنتخبه»
» «كابيلو» يعلن استقالته من "جيانجسو" الصيني
» شاهد.. لحظة إسلام 500 عامل صيني في السعودية
» انتقال «صلاح» للريال متوقف على هذا الأمر
» جماهير ليفربول توجه الشكر لـ«كوبر»
» تعرف على موقف «جبر» من العودة للزمالك
» 22 لاعبًا في قائمة المصري لمواجهة الاتحاد
» عودة «أبو تريكة» لمصر خلال أيام
» بالفيديو.. ضحية الاغتصاب على الهواء تتحدث لأول مرة
» مسيرة لطلاب جامعة بنها للدعوة للنزول بالانتخابات
» سبب رحيل «السلطان» عن مانشستر يونايتد

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عشاء

    07:46 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018