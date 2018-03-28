عودة "أبو تريكة" لمصر خلال أيام

28 مارس 2018 - 03:06 م

كشف مصدر مقرب من نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن أن محمد أبو تريكة سيعود إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال إن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق قرر العودة لقضاء بعض الوقت قبل أن يحسم مستقبله مع مجموعة قنوات بي إن سبورتس والتي يعمل محللا فيها "بحسب ما ذكر موقع مصراوي".

ومن المقرر أن ينتهي عقد أبو تريكة مع بي إن سبورتس بنهاية الشهر الجاري.

نيابة النقض كانت قد أوصت بإلغاء القرار السابق والذي قضى بوضع اسم اللاعب في قوائم الجماعات الإرهابية المحظورة.

وكان أبو تريكة قد ألمح بعد صدور هذا القرار إلى عودته من جديد إلى البلاد بعد فترة من الغياب.