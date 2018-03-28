محافظ كفر الشيخ لمقاطعي الانتخابات: "جاتكم ستين نيلة"

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عبدالفتاح السيسي

الانتخابات

مؤتمر

الرئيس

هاجم اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ العازفين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس الأول بجميع محافظات الجمهورية خلال تواجده أمام أحدى لجان المحافظة.

وقال "نصر" خلال حديثه لقناة "العاصمة": "اقعدوا في بيوتكم وشوفوا اللي يطبطب على قفاكم من ورا، جتكم ستين نيلة".

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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