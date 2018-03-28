» مسيرة لطلاب جامعة بنها للدعوة للنزول بالانتخابات

لليوم الثالث على التوالي قامت قيادات جامعة بنها برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة، بالخروج إلى شوارع مدينة بنها والمرور علي اللجان الانتخابية بها، في احتفالية نظمتها إدارة الجامعة وشارك فيها آلاف الطلاب، كما شاركهم عدد من عمداء الكليات اليوم، كان في مقدمة الحشد الطلابي الدكتور السيد القاضي رئيس الجامعة والدكتور حسين أباظة عميد كلية التربية الرياضية والدكتور السيد فوده عميد كلية الحقوق والدكتور خالد عيسوي المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة والأمناء المساعدين للجامعة.

طافت المسيرة شوارع بنها ومرت علي اللجان الانتخابية، وشهدت المسيرات هتافات من الطلاب عبروا فيها عن مشاعرهم وشاركهم فيها المواطنين.

وقال رئيس جامعة بنها: نحن بصفتنا أساتذة وآباء كان لا يمكن أن نتخلف لحظة واحدة عن مساندة ودعم شبابنا وطلابنا الذين يؤكدون كل يوم أنهم جديرون بحمل الأمانة في مستقبل هذا الوطن.







