» سبب رحيل «السلطان» عن مانشستر يونايتد

28 مارس 2018 - 04:46 م

كشف فريدي فو هو كيونج، عن السبب الحقيقي وراء رحيل السويدي إبراهيموفيتش، إلى صفوف فريق لوس أنجلوس الأمريكي، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان نادي لوس أنجلوس الأمريكي، أعلن التعاقد مع "إبرا"، بعد فسخ تعاقده مع مان يونايتد، وأوضح كيونج، الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي للاعب، سبب مغادرته ملعب "أولد ترافورد".

وقال كيونج في تصريحات لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست": "علاقة إبراهيموفيتش ومورينيو جيدة، لقد أحب مانشستر يونايتد وكان بطلًا قبل الإصابة".

وأضاف: "إبرا كان يرغب في الفوز بالمزيد من الألقاب وخاصًة دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أنه اتخذ قرار الرحيل بعد هزيمة مانشستر يونايتد أمام إشبيلية، كما أن الفريق لن يتمكن من اللحاق بغريمه سيتي في سباق لقب الدوري الإنجليزي".

وتابع: "لقد فعل كل شيء آخر، وفاز بكل شيء، وأعتقد أنه كان سيبقى لفترة أطول في صفوف مانشستر يونايتد لو لم يتعرض للهزيمة أمام إشبيلية ويودع دوري الأبطال".