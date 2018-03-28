بالفيديو.. ضحية الاغتصاب على الهواء تتحدث لأول مرة

28 مارس 2018 - 04:48 م

شهدت المغرب حالة من الغضب العارم، وتظاهرات للطلاب أمام المدارس إثر محاولة اغتصاب فتاة قاصر بالشارع وتجريدها من ملابسها أثناء تصويرها.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، الثلاثاء، فيديو يظهر شابا يحاول اغتصاب فتاة في الشارع، وعلى أثره أوقفت المصالح الأمنية المختصة بمدينة بن جرير، صباح اليوم الأربعاء، صاحب الفيديو.

وأفادت بعض المصادر بأن الفاعل يبلغ من العمر 21 سنة، وقد ألقت المصالح الأمنية القبض عليه في جماعة بوشان، التابع للنفوذ الترابي لإقليم بن جرير.

وأوضحت المصادر أن الضحية التي ظهرت في الفيديو، الذي أصبح يعرف باسم #واش_ماعندكش_ختك، تدرس في المستوى التعليمي التاسع إعدادي، وقد تعرضت لذلك الاعتداء خلال شهر يناير الماضي، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

كما جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية، قصد تعميق التحقيق معه حول هذا الفيديو، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بانتظار تقديمه أمام القضاء.

وانتشر على موقع "تويتر" هاشتاج #واش_ماعنكش_ختك، حيث أعرب المغاربة عن رفضهم لمثل هذه السلوكيات الشاذة، مطالبين السلطات الأمنية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في الحادثة للوقوف على حيثياتها ومعاقبة المسؤولين عنها.



