  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:42 م
بحث متقدم
الكاتب الصحفي جمال سلطان

مكبرات المساجد تطلق تهديدات للممتنعين عن التصويت

لاشين إبراهيم

من لم يصوت في الانتخابات قد يحول للجنايات

شقيق الإسلامبولي مع أحد الشباب

تركيا ترفض إقامة شقيق«الإسلامبولي» على أراضيها ‎

هيئة كبار علماء الأزهر

«كبار العلماء» تحبط مشروع «السيسي» بشأن أموال الأوقاف

وفاة

وفاة سيدة أثناء رقصها أمام لجان الانتخابات

حسني مبارك "أرشيفية"

«أبناء مبارك» تكشف حقيقة تصويته في الانتخابات

الدكتور حسام بدراوي

تصريح ناري من حسام بدراوي عن الانتخابات

الرئيس المعزول محمد مرسي

تفاصيل أول تقرير لهيئة تحقيق دولية عن «مرسي»

صور لحالة الطقس

العواصف والأتربة تهدد العملية الانتخابية في مدن الصعيد

اغتصاب فتاة بالشارع في المغرب

بالفيديو.. ضحية الاغتصاب على الهواء تتحدث لأول مرة

بالقليوبية..

«وزير الدفاع» للناخبات: والله أنتم أفضل سيدات العالم

الحياة السياسية

جولة وزير الدفاع
جولة وزير الدفاع

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

«العطية»: جنود قطر خير أجناد الأرض بالمنطقة

#

وزير إسرائيلي يدعو لإقامة جزيرة بمشاركة مصرية

#

مباحثات عسكرية بين السودان والسعودية

#

"السيسي" يستقبل وزير الدفاع الروسي

تفقد الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأربعاء، سير العملية الانتخابية داخل لجان الانتخابات الرئاسية في مدينة بنها، رافقه خلال الجولة اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية وعدد من القيادات بالمحافظة واللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية وعدد من قيادات القوات المسلحة.

وتفقد الوزير خلال جولته لجنتي مدرستي ابن خلدون الابتدائية و25 يناير بمنطقة الفلل ببنها واطمأن علي سير العملية الانتخابية فيما استقبل الناخبين الوزير بالهتافات والزغاريد ورددوا عبارات "الجيش والشرطة والشعب أيد واحدة" و"بنحبك يا سيسي" و"تحيا مصر" فيما تم تشغيل الأغاني خلال الزيارة حيث حيا الوزير المواطنين وصافح بعضهم داخل اللجان الانتخابية.

وأشاد الوزير بالسيدات المتواجدات داخل اللجان وقال لهم "والله العظيم أنتم أمل مصر وأحسن سيدات في العالم".

كما تفقد الوزير قوات التأمين باللجان وحرص على التأكد من سلامة الوجبات المقدمة لهم وتابع الوزير بالحديث مع عدد من قيادات الجيش والمجندين بلجنة 25 يناير وقال لمجند "والله انتم درع مصر".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تجاوزت الهيئة الوطنية للانتخابات دورها الدستوري ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» «لو وصلت الغرامة لبيع عفش بيتي مش هنتخبه»
» «كابيلو» يعلن استقالته من "جيانجسو" الصيني
» شاهد.. لحظة إسلام 500 عامل صيني في السعودية
» انتقال «صلاح» للريال متوقف على هذا الأمر
» جماهير ليفربول توجه الشكر لـ«كوبر»
» تعرف على موقف «جبر» من العودة للزمالك
» 22 لاعبًا في قائمة المصري لمواجهة الاتحاد
» عودة «أبو تريكة» لمصر خلال أيام
» بالفيديو.. ضحية الاغتصاب على الهواء تتحدث لأول مرة
» مسيرة لطلاب جامعة بنها للدعوة للنزول بالانتخابات
» سبب رحيل «السلطان» عن مانشستر يونايتد

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عشاء

    07:46 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018