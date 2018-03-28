» تعرف على موقف «جبر» من العودة للزمالك

28 مارس 2018 - 05:15 م

لم يحسم المدافع علي جبر لاعب الفريق الكروي الأول بالزمالك والمعار لوست بروميتش الإنجليزي، موقفه من العودة للنادي الأبيض، عقب نهاية الموسم الحالي.

ويملك علي جبر بندًا في عقده مع ناديه الإنجليزي بأحقية شرائه نهائيًا مقابل مليوني و200 ألف يورو، يحصل عليها الزمالك دون الحصول على موافقة الإدارة البيضاء لتفعيل بند الشراء.

وتردد مؤخرًا نية المجلس الأبيض إعادة اللاعب مرة أخرى في ظل عدم مشاركته مع فريقه الإنجليزي واقترابه من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، وهو ما يعطي الحق للاعبيه في فسخ عقودهم.

وينتظر مجلس إدارة الزمالك من علي جبر تحديد موقفه بنفسه، حيث لم يبد المجلس اعتراضه على بيع اللاعب لنادي وست بروميتش حال وجود رغبة لديه في الاستمرار مع فريقه حتى حال هبوطه للدرجة الأدنى، في الوقت الذي أعلن فيه موافقته على عودته للفريق عقب نهاية الموسم إذا ما فضل ذلك.

ومن جانبه يبحث علي جبر عن عروض أوروبية أفضل خلال الفترة الحالية بعدما أبدي رغبته في استكمال مسيرة الاحتراف التي بدأها مؤخرًا وهو في سن الـ29، مشيرًا إلى أنه لن يتعجل في توفير عرض أوروبي جيد خاصة وأن مشاركته في كأس العالم مع منتخب مصر القادمة ستمنحه الفرصة في ذلك.