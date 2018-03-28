العواصف والأتربة تهدد العملية الانتخابية في مدن الصعيد

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عواصف

اليوم الأخير

شهدت محافظات أسيوط وقنا وسوهاج والوادي الجديد اليوم، الأربعاء، عواصف ترابية شديدة ضربت الطرق السريعة، وعددًا من المناطق المتفرقة بالقرى والمدن منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تسببت في حجب الرؤية على الطرق السريعة، وعددًا من الطرق الفرعية بين القرى والمدن، وذلك بالتزامن من انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وأفادت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، بأن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة المرور بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد قامت بإغلاق طريق الكريمات الصحراوي الشرقي وأسيوط الصحراوي الغربي بدائرة أسيوط.

كما أشارت المصادر، إلى أنه تم إغلاق طريق الفرافرة - أسيوط الصحراوي.

وقالت المصادر، إن الإغلاق تم بسبب وجود عواصف ترابية ورياح محملة بالأتربة وأمطار.

وتناشد الإدارة بإشراف اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظات الصعيد قد رفعت درجة الاستعداد القصوى، وذلك مع تشديد التواجد الأمني والمروري والأكمنة الشرطية على الطرق، لتوجيه النصح للسائقين ورواد الطرق لتوخي الحذر أثناء قيادة السيارات والالتزام بالسرعات المقررة في أثناء القيادة والتوقف تمامًا في حال حجب الرؤية. 


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