» جماهير ليفربول توجه الشكر لـ«كوبر»

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محمد صلاح

كوبر

ليفربول

وجهت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي الشكر للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بعد إراحتها للنجم محمد صلاح مهاجم الريدز، خلال مباراة مصر واليونان الودية التي أقيمت مساء أمس بسويسرا، ضمن استعدادات "الفراعنة" للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن جماهير ليفربول أعربت، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن سعادتها بعدم مشاركة محمد صلاح وفيرمينو في مباراتي مصر والبرازيل أمام اليونان وألمانيا، لاسيما أن الفريق يستعد لخوض مواجهة كريستال بالاس السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، ومانشستر سيتي الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفًا متفوقًا على أقرب منافسيه هاري كين لاعب توتنهام بفارق 4 أهداف، كما يعد هداف ليفربول الأول في جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية برصيد 36 هدفًا.



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