» شاهد.. لحظة إسلام 500 عامل صيني في السعودية

28 مارس 2018 - 05:49 م

أعلن 500 مقيم صيني من عمال مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية، دخولهم في الإسلام.

ونشر أحد النشطاء فيديو على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يرددون شهادة أن "لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله".

وعلق "الناشط الذي يدعى "عبدالله القصادي" على الفيديو قائلًا: "500 مقيم صيني يعلنون إسلامهم في مدينة الجبيل الصناعية..عجيب أمر هذا الدين.. إن حاربوه اشتد.. وإن تركوه امتد!".





500 مقيم صيني يعلنون إسلامهم في مدينة الجبيل الصناعية ولله الحمد! عجيب أمر هذا الدين.. إن حاربوه اشتد.. وإن تركوه امتد! pic.twitter.com/3JOnaIVomq — عبدالله القصادي (@qussady) 27 مارس، 2018





