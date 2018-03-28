شاهد.. أول مذيعة متحولة جنسيًا بباكستان

28 مارس 2018 - 06:01 م

أعلنت محطة "كوهنور تي في" الإخبارية المحلية في باكستان بأنها الفتاة الأولى في البلاد التي توظف متحولاً جنسياً كمذيعة لنشرة أخبارها، وظهرت مذيعة القناة الجديدة "مارفيا مالك" لأول مرة على الهواء الجمعة الماضي، وسرعان ما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخبر.

وفي مقابلة مع BBC Urdu" "، أفادت "مارفيا" إنها تأمل من خلال عملها الجديد أن تخدم مجتمع المتحولين جنسياً في باكستان، مضيفة: "يجب أن يمنح مجتمعنا حقوقًا متساوية للرجال والنساء والجنس الثالث".

وقالرئيس مجلس المحطة التلفزيونية، جنيد أنصاري، في حديث صحفي إن "مارفييا" تم اختيارها على أساس الجدارة وليس التحول.



