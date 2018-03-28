«أبناء مبارك» تكشف حقيقة تصويته في الانتخابات

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آسف يا ريس

تدوالت عدد من المواقع الإخبارية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا تؤكد تصويت الرئيس الأسبق حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية.

فيما نفت صفحة «أنا آسف ياريس» التي يعرف القائمون عليها أنفسهم بأنهم «أبناء مبارك» صحة تلك المعلومات، مؤكدة أنه ليس له وأبنائه الحق في التصويت.

وقالت الصفحة في بيان لها:« وفقاً لما تداولته بعض المواقع و الصحف المصرية عن استعداد لجان مصر الجديدة لإستقبال الرئيس مبارك و أسرته للمشاركة في العملية الإنتخابية

- نؤكد علي عدم صحة هذه الأخبار جملة و تفصيلاً حيث الرئيس مبارك و أسرته لا يملكون "صون إنتخابي " للمشاركة في العملية الإنتخابية من الأساس..لذلك وجب التوضيح».

وفجرت الصفحة مفاجأة أخرى بشأن مبارك، مؤكدة أنه عاد للخدمة العسكرية برتبة فريق طيار بعد 11 فبراير 2011.

وقالت :« الرئيس مبارك عاد للخدمة بالقوات المسلحة برتبة فريق طيار بعد 11 فبراير 2011 بقوة القانون الذي أصدره الرئيس الراحل انور السادات عام 1979 لتكريم قادة القوات المسلحة فلا يصح له المشاركة السياسية من الأساس في التصويت في الانتخابات الرئاسية لصفته العسكرية».

من جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك، له الحق في ممارسة كافة حقوقه السياسية، خاصة وأنه له يصدر ضده أي حكم قضائي جنائي، في كافة القضايا التي حوكم فيها بعد ثورة 25 يناير، حسب قوله.

وأضاف الجمل في تصريحات إلى "المصريون": "حالة تصويت مبارك للتصويت لا يعتبر الأمر باطلاً، ويتم معاملته كمواطن عادي له كافة الحقوق السياسية والاجتماعية، وعليه كافة الواجبات أيضًا".

وتابع: "الأصل في القانون، الخاص بممارسة الحقوق السياسية، هو حرمان من يصدر ضده أحكام قضائية جنائية كمن كافة حقوقه السياسية، لفترة من الزمن أو استرجاعها عن طريق رفع قضية أمام القضاء، ويستعيد حقوقه في حالة الحكم لصالحه في القضية، الأمر الذي لا يحتاجه الرئيس الأسبق، الذي يجري محاكمته في عدة قضايا، إلا أنه لم يصدر ضده أي حكم بات ونهائي حتى اللحظة، ومن ثم فإن إدراجه في قوائم الناخبين في الانتخابات هو حق دستوري له".

وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات في تعليقه على أنباء إدلاء مبارك بصوته في الانتخابات الرئاسية: "وفقًا للقانون له حق التصويت، مادام اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وهو غير ممنوع من ممارسة حقوقه السياسية، ما دام غير صادر ضده حكم نهائي".

ورد على سؤال حول منع مبارك من مباشرة حقوقه السياسية، بقوله: "أنا بتكلم في العموم، إذا كان مقيدًا في سجلات الناخبين وما لم يصدر بحقه حكم فله حق التصويت"


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