انتقال «صلاح» للريال متوقف على هذا الأمر

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ريال مدريد

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كشفت صحيفة «ديلي أكسبريس» البريطانية اليوم، الأربعاء، عن موافقة النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، على الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن محمد صلاح يرغب في الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف، ليحل محل النجم الويلزي جاريث بيل الذي يقترب من الرحيل، لكن في حالة إذا بقى زيدان.

وأشارت إلى أن نادي ليفربول الإنجليزي، حدد سعر الفرعون المصري محمد صلاح لمن يريد شراءه في الصيف، والمقدر بـ175 مليون جنيه إسترليني، ليأتي في المرتبة الثاني كأغلى صفقة في التاريخ خلفًا للبرازيلي نيمار.

ويقدم الدولي المصري محمد صلاح صاحب الـ25 عامًا، مستويات رائعة للغاية مع نادي ليفربول الإنجليزي في الموسم الجاري، بعد أن أصبح أفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى، وذلك بعد أن سجل 28 هدفًا في 30 مباراة ببطولة البريميرليج.

وانضم محمد صلاح هداف منتخب مصر، إلى نادي ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من نادي روما الإيطالي، في صفقة وصلت قيمتها إلى نحو 50 مليون يورو.

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