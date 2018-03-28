10 ملاحظات حول الانتخابات الرئاسية

28 مارس 2018 - 06:50 م

قال الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، إن "الانتخابات الرئاسية، بهذه النسبة من الإقبال على أرض الواقع، وليس كما يتم الترويج له، يجب أن تمثل رسالة جيدة للقيادة السياسية لإعادة النظر في أمور كثيرة، من شأنها إحداث مصالحة مع المجتمع، في مقدمتها أن بناء البشر أهم من بناء الحجر".

وأضاف "سلامة"، في مقال نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، "أننا نتحدث عن الشعب الذي نحكمه، وليس شعباً آخر، كما أن إرضاء الشعب وإسعاده يجب أن يكون هدفاً رئيسياً، وليس إرضاء أنظمة خارجية انتهت صلاحيتها، وفي هذه الحالة لن نحتاج في المستقبل إلى مثل هذا الإنفاق على الانتخابات، ولا كل هذه الدعاية، ولا كل هذا الوعيد، ولا كل هذه الجهود في جمع الناس".

وتابع قائلًا: "لا أعتقد أن أي وسيلة إعلام مصرية تستطيع أن تتحمل قراءة صادقة وحقيقية لمشهد الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة لأسباب لا تخفى على أحد، لذا نحاول قدر الإمكان التعامل مع المشهد بحذر من جميع الوجوه، بما يمكن معه تحقيق الهدف احتراماً لحق وعقلية القارئ، مادام الأمر في إطار الموضوعية من جهة، والاستنارة من أجل المستقبل من جهة أخرى، وذلك من خلال رصد عدة حقائق كانت واضحة للعيان، أو على الأقل للمراقبين، نجملها في عشر نقاط بما يتناسب مع المساحة التي بين أيدينا".

وإلى النقاط العشر التي رصدها في مقاله:

أولاً: بداية الترشح للانتخابات شابها الكثير من اللغط، وهو ما جعل هناك ما يمكن أن نطلق عليه (أزمة مرشحين) حتى وصل الأمر إلى بذل جهود كبيرة في البحث عن مرشح (كومبارس) ذراً للرماد في العيون، وهو أمر كان منتقداً في الداخل والخارج على السواء، في الوقت الذي كان يمكن فيه إخراج المشهد بصورة أفضل، حتى لو كان من خلال عشرة مرشحين كما كانت انتخابات 2012، ولو تطلب الأمر جولة إعادة فيما بعد.

ثانياً: لم يتقبل الداخل ولا الخارج أي ذرائع تتعلق بالترويج لعملية عزوف المرشحين بإرادتهم، في ضوء وجود كل من الفريق سامي عنان والعقيد أحمد قنصوة في السجن، والطريقة التي تم بها ترحيل الفريق أحمد شفيق من الإمارات، والحكم بحبس خالد على، ثم حبس الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والمستشار هشام جنينة فيما بعد، وقبل ذلك فصل محمد أنور السادات من البرلمان، واعتبار المعارضين جماعات شر، وإبعاد جمال مبارك عن الساحة، وحرق حمدين صباحي بعد دوره في الانتخابات السابقة، وما سوف يتكشف مستقبلاً بخصوص آخرين.

ثالثاً: كان من الممكن إجراء الانتخابات على طريقة الاستفتاء بمرشح واحد، بطريقة دستورية أيضاً، ترشيداً لذلك الهدر في الإنفاق الذي بلغ مليارات الجنيهات دون أي داع، وفي هذه الحالة لم يكن الأمر يستدعي سوى مشاركة 5?? من الناخبين، وهي نسبة لم تكن تستدعي كل تلك الجهود التي بذلت قبل وخلال الانتخابات، وربما كانت أكثر لياقة وشفافية عن ذلك الذي جرى.

رابعاً: لا يستطيع أحد إنكار التجاوزات التي شابت كل مراحل العملية الانتخابية، وبصفة خاصة تلك الضغوط التي تعرض لها موظفي القطاع العام والخاص على السواء، وقد شاهدنا القرارات الرسمية في هذا الشأن، سواء في وحدات التربية والتعليم، أو الأزهر، أو الحكم المحلي، أو الشركات والمصانع، والتي تحدد للعاملين مسارهم اليومي، الذي ينتهي بضرورة العودة إلى العمل بعد التصويت لمعاينة الحبر الفوسفوري بالأصبع، وهو إجراء ديكتاتوري وهمجي خالص، لا يتناسب مع دستور ولا قانون ولا أعراف سابقة.

خامساً: يجب أن نعترف بأن المال كان حاضراً في الانتخابات بقوة، والوعيد والنذير أيضاً، حتى بلغ الأمر إطلاق وعود من بعض المحافظين برصد أموال للقرى الأكثر تصويتاً، ووعود أخرى برحلات عمرة، ناهيك عن توزيع أموال بالفعل ومواد غذائية وتموينية، كما شاهدنا أطفالاً يدلون بأصواتهم، وآخرون يقومون بتصوير ورقة التصويت، وهو أمر ممنوع قانوناً، إلى غير ذلك من كثير كان يمكن أن يبطل أي انتخابات حقيقية.

سادساً: كان واضحاً غياب الشباب عن الانتخابات منذ اللحظة الأولى وحتى النهاية، وهي حالة كارثية إن نحن تعاملنا معها بمعانيها دون مكابرة، ذلك أن الشباب هم عماد الدولة ومستقبلها، أما وقد أصبحوا في حالة غضب أو خصام مع النظام، فإن عائد ذلك على الإنتاج سوف يكون واضحاً، على الانتماء أيضاً، على حالة الشارع عموماً، بما يشير إلى أن هناك نار تحت الرماد يجب عدم تجاهلها، بل والتعامل معها سريعاً.

سابعاً: حكاية التركيز على العجزة، والكراسي المتحركة، وأسرَّة العناية المركزة، وكبار السن عموماً، أصبحت أمراً مثير للسخرية والشفقة، أكثر منه إثارة للعواطف، ذلك أنها أصبحت عملية مستهلكة من ناحية، ومن ناحية أخرى شابها الكثير من المبالغات، في الوقت الذي بدا فيه النظام وكأنه يبتز هؤلاء أو يضغط عليهم بما يعرف بالغرامة والمعاش والبطاقة التموينية، أو على الأقل هذه هي العينة التي نستطيع التأثير عليها.

ثامناً: البعض اعتبر من خلال ما شاهدوه على أرض الواقع أمام اللجان أن حجاب المرأة في مصر عادة، أكثر منه عبادة، ذلك أن الراقصات أمام اللجان في معظمهن من المرتديات للحجاب، وهذه الرؤية في حاجة إلى إعادة نظر، ذلك أن هؤلاء الراقصات يرتدين الإيشارب، وليس الحجاب، لأن الحجاب لا يتوافق مع الجينز والاستريتش وأحمر الشفاة، والبلوزات المجسمة، ناهيك عن أن كل هؤلاء لا تتعدى أعدادهن العشرات، ممن يجدونها فرصة للتنفيس في عدم وجود العائل، أو حتى في غياب زوج حقيقي.

تاسعاً: ثبت بالدليل القاطع أن النظام الحاكم -أي نظام- لا يمكن أن يسير في الاتجاه الخاطئ بمنأى عن دعم إعلامي، وفي حالتنا المصرية ثبت أن وسائل الإعلام لا تنتظر التوجيهات، بل تبادر من تلقاء نفسها لتبرير الأخطاء، واختراع المبررات، يتفوقون فيها أحياناً على المسئولين الذين لا يستخدمون أحيانا الذرائع نفسها التي تروج لها وسائل الاعلام، ربما لأن الصحفيين ومقدمي البرامج أصبحوا أكثر خبرة في مثل هذه المجالات من المسئولين أنفسهم.

عاشراً: يظل أنصار الحزب الوطني السابق، هم الأكثر فاعلية في إدارة العملية الانتخابية بالمحافظات مع كل الأنظمة، بما يشير إلى عدم انتمائهم إلى أي نظام، ذلك أنهم منذ عام 1952 يتنقلون بين الأنظمة المختلفة، ويبيعونها أيضاً على الفور بمجرد اختلاط الأوراق، فيما يشبه السمسرة الانتخابية، أملاً في التقرب من السلطة، أي سلطة، وما موقفهم المخزي مع الحزب الوطني إلا دليل واضح، كما ثبت أيضاً أن حزب النور، والكنيسة القبطية، هما الأكثر دعماً للنظام الحالي، ولكل من الجانبين حجته.

على أي حال، أعتقد أن هذه الانتخابات، بهذه النسبة من الإقبال على أرض الواقع، وليس كما يتم الترويج له، يجب أن تمثل رسالة جيدة للقيادة السياسية لإعادة النظر في أمور كثيرة، من شأنها إحداث مصالحة مع المجتمع، في مقدمتها أن بناء البشر أهم من بناء الحجر، ذلك أننا نتحدث عن الشعب الذي نحكمه، وليس شعباً آخر، كما أن إرضاء الشعب وإسعاده يجب أن يكون هدفاً رئيسياً، وليس إرضاء أنظمة خارجية انتهت صلاحيتها، وفي هذه الحالة لن نحتاج في المستقبل إلى مثل هذا الإنفاق على الانتخابات، ولا كل هذه الدعاية، ولا كل هذا الوعيد، ولا كل هذه الجهود في جمع الناس، وفقًا لما نشره "سلامة".



