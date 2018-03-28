  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:24 م
بحث متقدم
انتخابات الرئاسة

المحافظون يحفزون.. والمواطنون عازفون

رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد «أبي أحمد»

ما لا تعرفه عن رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد «أبي أحمد»

أرشيفية

لحظة وفاة سيدة أثناء رقصها أمام إحدى اللجان

سعد الدين إبراهيم: قريبًا مصالحة الإخوان

نواب يفتحون النار على «سعد الدين إبراهيم»

العاصفة الترابية

مصرع 3 وإغلاق الموانئ والطرق الرئيسية بسبب العاصفة الترابية

الفريق أحمد شفيق أثناء الإدلاء بصوته

حقيقة تعرض «شفيق» للضغوط من أجل التصويت

الكاتب الصحفي جمال سلطان

مكبرات المساجد تطلق تهديدات للممتنعين عن التصويت

لاشين إبراهيم

من لم يصوت في الانتخابات قد يحول للجنايات

هيئة كبار علماء الأزهر

«كبار العلماء» تحبط مشروع «السيسي» بشأن أموال الأوقاف

حسني مبارك "أرشيفية"

«أبناء مبارك» تكشف حقيقة تصويته في الانتخابات

قانونيون لـ"العليا للانتخابات": الـ500 جنيه تهديد لا يمكن تنفيذه

الحياة السياسية

شعار اللجنة العليا للانتخابات
ارشيفية

عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

"كبيش" يكشف مفاجأة عن الحبر السري باللجان

#

سعد الدين الهلالي : "مفيش حاجة اسمها شريعة إسلامية"

#

الإدارية ترفض استبعاد ترشح موسى للرئاسة

#

"النجمة والشمس" يتصدران رموز الانتخابات الرئاسية

القانون

تهديد

الانتخابات

الدستور

الرئاسة

جاء قرار الهيئة العليا للانتخابات بخصوص تغريم من يمتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الحالية 500 جنيه كغرامة قانونية سيتم تطبيقها بمعرفة الهيئة ليفتح العديد من التساؤلات من جانب خبراء القانون والحقوقيين عن مدى قانونية القرار ودستوريته وإمكانية تنفيذه في الشارع المصري.

القرار كشف عنه المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، عن تطبيق الغرامة القانونية على المتخلفين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية والمقدرة بـ500 جنيه.

ومن جانبه قال المحامي الحقوقي، عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، إن النص التشريعي يفرض غرامة على المتخلف عن التصويت، وذلك وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، غير أن ذلك القانون من الأساس مشوب بعدم الدستورية.

وخلال حديثه لـ"المصريون"، أضاف "عبد السلام"، أن المشاركة في التصويت، سواء المحلية أو البرلمانية أو الرئاسية واجب، ولكنه حق مكتسب، ومن ثم لا يجوز المعاقبة على حق مكتسب.

المحامي الحقوقي، نوه بأنه منذ صدور القانون وحتى الآن لم يتم تفعيله، بل من الصعب تفعيله، وظل القانون «مجمدًا»، مبررًا ذلك بأن الدولة لن تتمكن الحكومة من جمع الغرامات، فضلًا عن أنه سيحدث ضجة مجتمعية.

وبرأي نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، فإن الأجهزة الأمنية عليها أن لا تسمح بحدوث ذلك، وإلا سيكون له نتائج لا تُحمد عقباها، ومن المتوقع أن ينتج عنه حالة سخط عارمة وتكدير للأمن والسلم العام.

واختتم عبد السلام حديثه، قائلًا: "هذا نوع من الاستعداء للشعب، حيث إن نسبة الذين لم يصوتوا مرتفعة جدًا، وجمع غرامة منهم ليست سهلة".

ومن جهته أكد المحامي والحقوقي أسعد هيكل، أن عملية التلويح بمعاقبة المواطنين بتوقيع غرامة قدرها 500 جنيه على من تخلف منهم عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو أمر غير دستوري، ولا يتفق مع المادة 87 من الدستور.

وأضاف "هيكل"، أنه صحيح أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة واجب وطني، لكن الترشح أو المشاركة في الانتخابات وإبداء الرأي، هي كلها أمور من قبيل الحقوق السياسية، وليست من الالتزامات، والحق الذي يقرره الدستور للمواطن، يجوز له أن يباشره أو يمتنع عن مباشرته.

وأكد الحقوقي أنه ما يجعل عقاب من لا يريد مباشرة حقه في الانتخاب أو إبداء الرأي، بموجب نص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية هو تهديد وتلويح يشوبه عيب عدم الدستورية، كما أنه يستحيل عملًا أن تحيل النيابة العامة عشرات الملايين من المواطنين إلي المحاكمة لمعاقبتهم بموجب هذا النص، فالأمر هنا يتطلب تحقيق من النيابة، ثم قرار اتهام، ثم انعقاد محكمة، وهذه أمور مستحيل على وزارة العدل أن تقوم بها في ظل تكدس القضايا وعدم وجود عدد كافٍ من أعضاء النيابة والقضاة، لإنجاز القضايا العادية، فما هو الحال إذا افترضنا أننا أمام ثلاثين أو أربعين مليون قضية امتناع عن مباشرة حق الانتخاب.

وأوضح هيكل علي، أن هذا شيء مستحيل تطبيقه عملًا، وأنا شخصيًا أضعه في سياق محاولة ترهيب للمواطن كي يمارس حق قرره له الدستور هو لا يريد ممارسته.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تجاوزت الهيئة الوطنية للانتخابات دورها الدستوري ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. كيف يستقبل«ميسي» و«رونالدو» محمد صلاح
» «رونالدو» يتمسك بانتقال «صلاح» للريال
» وديًا.. المقاولون العرب يهزم الداخلية بهدف«ويليام»
» تركيا ترفض إقامة شقيق«الإسلامبولي» على أراضيها ‎
» إغلاق طريق القاهرة أسيوط الغربي لسوء الأحوال الجوية
» سطو مسلح على مصرف بالعاصمة الروسية موسكو
» وفاة والدة مدير المنتخب الوطني
» إصابة 3 أشخاص في حريق بـ6 منازل في أسيوط
» «لو وصلت الغرامة لبيع عفش بيتي مش هنتخبه»
» «كابيلو» يعلن استقالته من "جيانجسو" الصيني
» شاهد.. لحظة إسلام 500 عامل صيني في السعودية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018