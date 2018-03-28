مكبرات المساجد تطلق تهديدات للممتنعين عن التصويت

28 مارس 2018 - 07:31 م

كشف الكاتب الصحفي جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة "المصريون"، عن قيام بعض مساجد القرى بتوجيه تهديدات للممتنعين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية بغرامة فورية وسحب البطاقات التموينية منهم.

وكتب «سلطان» عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» :« هستيريا لا تصدق مع نهاية اليوم الأخير ، مكبرات الصوت في مساجد بالشرقية تهدد من لم يصوت في الانتخابات بغرامة فورية وسحب البطاقة التموينية منه ?!».

بينما كتب أحد أهالي محافظة المنوفية عبر صفحته :« الله أكبر.. وقد صدح ميكروفون الجامع يحذر أن من لم يُدل بصوته سوف تطبق عليه الغرامة».