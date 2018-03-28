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غرامة الانتخابات تشعل السخرية على «السوشيال ميديا»

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غرامة الانتخابات تشعل السخرية على «السوشيال ميديا»
غرامة الانتخابات تشعل السخرية على «السوشيال ميديا»

خالد الشرقاوي

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غرامة

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أثار قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن فرض غرامة على الممتنعين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقًا على تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات، كتبت ناشطة تدعى "هبة رمضان" على "فيس بوك": "حضرتك انا معنديش اعتراض علي تطبيق الغرامة عليا بس ياريت قبل ما تطبق الغرامة دي تشوفلنا وظيفة ندفعلك منها الغرامة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وتحيا مصر بقي".

وكتب ناشط يدعى "محمود أحمد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مستحيل تتطبق لأن ساعتها هيعلنو الارقام الحقيقة للي مرحوش وبالتالي مش هيعرفو يزورو و يقولون راح ملايين"، حسب قوله.

فيما علق ناشط يدعى "أحدهم" في تغريدة له على موقع التدوينات المصغر "تويتر" ساخرًا: "الوطنية للانتخابات: غرامة فورية على مقاطعين الانتخابات الرئاسية.. ما تخلوها ترحيل خارج البلاد".

وقال ناشط يدعى "وائل جوده المهر" على "فيس بوك": "طيب انزل انتخب ليه !! وظيفة ومفيش شقة ومعنديش جواز ومتنيلتش اسعار ورافعينها حتي البت اللي بحبها اتجوزت ابن عمها اللي شغال ف الكويت وكمان عايزين 500 جنيه لا ده 500 احاااااااا"، حسب قوله.

وعلق ناشط يدعى آخر "عمرو أحمد" قائلًا: "بخصوص غرامة الانتخابات والمقررة ب 500 جنيه مصري وبعد انتشار الاخبار انها هتتحط علي فلوس المياه او الكهرباء او وانت رايح تجدد البطاقه.. فنحب نقول انه طبقا لنص المادة (95) من الدستور المصري والتي نصت علي: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".

وأضاف"أحمد": "ده معناه انه لا يجوز توقيع الغرامه عليك الا بموجب حكم قضاءي .. وفي استثناء طبقا لقانون الاجراءات الجناءية انه يحوز لوكيل النيابه انه يصدر امر جناءي بتوقيع الغرامه عليك.. ومن حقك تعترض علي الامر الجناءي الصادر من وكيل النيابه بتغريمك.. فكل الكلام عن ان الغرامه هيتم وضعها علي فاتورة المياه او عند تجديد البطاقة هو كلام عاري تماما من الصحة سواء قانونا او من الناحيه العملية".

واختتم الناشط حديثه قائلًا: "يستحيل ان تعمل قضايا لعشرين تلاتين مليون مواطن والقضايا تتنظر في المحاكم.. وكان الافضل علي البلد انها تشوف الناس مش عايزه تشارك ليه وتحاول تحل المشكلة من جذورها بدل ترهيب الناس وتخوفهم بالغرامه".



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