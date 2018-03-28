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العاصفة الترابية

مصرع 3 وإغلاق الموانئ والطرق الرئيسية بسبب العاصفة الترابية

الفريق أحمد شفيق أثناء الإدلاء بصوته

حقيقة تعرض «شفيق» للضغوط من أجل التصويت

الكاتب الصحفي جمال سلطان

مكبرات المساجد تطلق تهديدات للممتنعين عن التصويت

لاشين إبراهيم

من لم يصوت في الانتخابات قد يحول للجنايات

هيئة كبار علماء الأزهر

«كبار العلماء» تحبط مشروع «السيسي» بشأن أموال الأوقاف

حسني مبارك "أرشيفية"

«أبناء مبارك» تكشف حقيقة تصويته في الانتخابات

«الوطنية للانتخابات»:

مد فترة التصويت حتى الـ10 مساءً

الحياة السياسية

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

خالد الشرقاوي

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التصويت

الانتخابات الرئاسية

السيسي

الوطنية للانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، عن مد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى الساعة العاشرة مساءً، وفق ما نقلته قناة "إكسترا نيوز".



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