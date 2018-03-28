مد فترة التصويت حتى الـ10 مساءً

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خالد الشرقاوي
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، عن مد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى الساعة العاشرة مساءً، وفق ما نقلته قناة "إكسترا نيوز".
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