بالصور.. عاصفة ترابية وأمطار تضرب القليوبية

تعرضت محافظة القليوبية، مساء اليوم، إلى عاصفة ترابية وأمطار خفيفة على كافة أرجاء المحافظة وتسببت تلك العاصفة الترابية في توقف حركة المواصلات.

واجتاحت الأتربة الشوارع وتسببت في حجب الرؤية على الطرق الرئيسية، وواجه بعض المواطنين ضيقًا في التنفس من شدة انتشار الأتربة مما جعل بعض المحلات تغلق أبوابها وغلق المواطنين النوافذ والأبواب، منعًا لدخول الأتربة إلى منازلهم.

بينما ارتدى بعض المواطنين القمامات لحمايتهم من الأتربة.