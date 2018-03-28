حقيقة تعرض «شفيق» للضغوط من أجل التصويت

28 مارس 2018 - 08:15 م

مثل نزول الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، ومؤسس حزب "الحركة الوطنية"، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية أمس، مفاجأة غير متوقعه لكثيرين، لاسيما في ظل الأنباء التي تؤكد أنه يخضع للإقامة الجبرية.

كانت مصادر تحدثت عن أن هناك ضغوط مُورست على شفيق، من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، لكون السلطة تُدرك أن نزوله سيضفي عليها نوعًا من الجدية بعض الشيء، وهو ما نفاه حزبه.

اللواء رءوف السيد، القائم بأعمال رئيس حزب "الحركة الوطنية"، قال إن "الفريق لم يتعرض لأي ضغوط من أجل النزول للإدلاء بصوته، وتصويته هو أمر طبيعي، أم غير ذلك فهو غير طبيعي".

وأضاف لـ"المصريون"، أنه لا يعلم من منحه الفريق صوته، لأنه "ليس من حقي طرح ذلك التساؤل عليه؛ لأنها حرية شخصية للجميع، والدستور والقانون كفلا الحق لجميع المواطنين، في الاختيار بحرية بين المرشحين".

وأشار إلى أن "الفريق لم يذهب للاقتراع اليوم الأول؛ لأنه كان مريضًا، وعندما تعافى ذهب ليؤدي الواجب الوطني، وكذلك حقه الدستوري".

القائم بأعمال رئيس حزب "الحركة الوطنية"، وصف من يروج شائعات تعرض الفريق، من أجل الإدلاء بصوته بـ "الناس الفاضية، ومش لاقيين حاجة يعملوها".

وقال خالد العوامي، المتحدث باسم حزب "الحركة الوطنية"، إن "الفريق ليس بالشخص الذي يمكن أن يقبل الضغوط أيًا كانت، فضلًا عن أنه يحظى بتقدير واحترام الدولة المصرية، مؤكدًا أن الفريق يتمتع بالحرية الكاملة في الحركة والتنقل، كأي مواطن مصري عادي، والدليل أن بناته زاروه أكثر من مره خلال الفترة الماضية".

ونفى العوامي لـ"المصريون"، وجود أي ضغوط على الفريق من أجل النزول للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، لأن "القرار نابع من إرادته الشخصية، وبدافع ذاتي منه، وليس كما يزعم البعض".

المتحدث باسم حزب "الحركة الوطنية" لفت إلى أنه "لم تجر مشاورات مع الفريق قبل النزول، ولم يتحدث مع أحد حول ذلك الأمر؛ خاصة أنه أمر طبيعي وحق لكل مواطن مصري".

وأشار إلى أن "الحزب أعلن قبل ذلك تأييده للرئيس السيسي في تلك الانتخابات، عقب إعلان الفريق شفيق عزمه عدم خوض الانتخابات، ومن ثم لا يجب التحدث عن ذلك الأمر مرة أخرى، أو الالتفاف لمن يفترضون أمور ما أنزل الله بها من سلطان".

من جانبه، علق الإعلامي عمرو أديب، على إدلاء الفريق شفيق، بصوته في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: "شكرًا الفريق أحمد شفيق"، متسائلًا: "يا ترى الفريق أعطى صوته الانتخابي لمين".

أديب أشار عبر برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e "، إلى أن ظهور "شفيق" في الانتخابات الرئاسية كان مفاجئة غير متوقعة، مضيفًا أن الفريق أحد أبناء القوات المسلحة المحترمين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية، على مدار 3 أيام بجميع المحافظات، بدءًا من الاثنين 26 مارس، حتى اليوم، الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب "الغد".

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون في 13 ألفا و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.