» «رونالدو» يتمسك بانتقال «صلاح» للريال

28 مارس 2018 - 08:19 م

رفض كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي، التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، وتمسك بضم المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار موقع «دون بالون» الإسباني، إلى أن رونالدو يرفض ضم هازارد ويفضل ضم صلاح حيث سيساعده الأخير على التألق تهديفيا خلال الفترة المقبلة.

وكان صلاح تألق في مباراة مصر والبرتغال الودية حيث سجل هدف مصر الوحيد في المباراة والتي انتهت بفوز البرتغال بنتيجة هدفين لهدف.

يذكر أن «صلاح»، سجل مع ليفربول بالموسم الحالي 36 هدفًا في كافة المسابقات والبطولات التي شارك فيها النادي الإنجليزي.



