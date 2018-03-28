لحظة وفاة سيدة أثناء رقصها أمام إحدى اللجان

28 مارس 2018 - 08:33 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أول فيديو يظهر السيدة التي توفيت أثناء رقصها أمام إحدى اللجان الانتخابية بالإسكندرية، لحظة سقوطها ووفاتها.

وسقطت "زينب رضوان رشوان"، من أهالي دائرة سيدى جابر، أثناء رقصها مع الناخبين، وفشلت كل محاولات إفاقتها، وبعد نقلها إلى المستشفى الميرى، تبين وفاتها.

وفتحت لجان التصويت أبوابها لليوم الثالث على التوالي أمام الناخبين، لاستكمال ماراثون الانتخابات الرئاسية الذي انطلق الإثنين الماضي، ويتنافس فيه عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وتنتهي اليوم عملية التصويت وتغلق اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساء لتبدأ عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية وإرسالها بعد ذلك إلى اللجان العامة، لتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة في يوم 2 أبريل المقبل.

ودعا المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، إلى النزول للتصويت، قائلا: يجب أن يحافظ المصريون على هذا الواجب والتمتع بالحق الدستوري.

