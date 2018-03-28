مصرع 3 وإغلاق الموانئ والطرق الرئيسية بسبب العاصفة الترابية

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الأرصاد

عاصفة ترابية

موانئ

ضربت عاصفة ترابية شديدة، اليوم الأربعاء، عدة محافظات، أسفرت عن مصرع 3 أشخاص، وإغلاق موانئ بحرية وطرق رئيسية.

ولقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون في حادث سير، في محافظة أسيوط، إثر العاصفة الترابية.

وأعلن ملاك يوسف، المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناءي الغردقة ونويبع، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار.

وأوضح يوسف، في بيان للهيئة، أن حالة البحر الأحمر مضطربة جدًا، وتم إيقاف الأنشطة على كافة الوحدات البحرية؛ حفاظًا على سلامة الملاحة.

كم أغلقت الإدارة العامة للمرور جراء العواصف الترابية، طرقًا رئيسية بمحافظات الصعيد، نظرًا لانعدام الرؤية.

ورصدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها، عواصف ترابية شديدة بمحافظات قنا والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا والوادي الجديد.

وتوقعت انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة يوم غد الخميس، ليسود طقس سيء مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ولطيف على باقي الأنحاء نهارًا، وبارد ليلاً يصاحبه سقوط أمطار رعدية أحيانًا.

كما توقعت استمرار اضطراب الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر، وخليج السويس.

وفي هذا الصدد، نفت الهيئة الوطنية للانتخابات إغلاق بعض مراكز الاقتراع بسبب سوء الأحوال الجوية في عدد من المحافظات.

وأكدت استمرار التصويت في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية بالداخل، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مع المرشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.







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