إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

28 مارس 2018 - 08:50 م

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحرالأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحرالأحمر نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25-30 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1011 درجة وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحرالأحمر، تعليمات صارمة بمنع الأنشطة البحرية؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.