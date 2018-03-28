  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:06 م
بحث متقدم
عملية الفرز

مؤشرات أولية.. 2451 صوت للسيسي و64 لـ موسي بإحدى لجان الشرقية

عمرو اديب

أديب لـ "المصريين": "اللي يزعل سيبوه يصوت"

أرشيفية

استثمارات قطر بـ «سواكن» السودانية تضاعف الأزمة مع مصر

انتخابات الرئاسة

المحافظون يحفزون.. والمواطنون عازفون

رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد «أبي أحمد»

ما لا تعرفه عن رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد «أبي أحمد»

أرشيفية

لحظة وفاة سيدة أثناء رقصها أمام إحدى اللجان

سعد الدين إبراهيم: قريبًا مصالحة الإخوان

نواب يفتحون النار على «سعد الدين إبراهيم»

العاصفة الترابية

مصرع 3 وإغلاق الموانئ والطرق الرئيسية بسبب العاصفة الترابية

لاشين إبراهيم

من لم يصوت في الانتخابات قد يحول للجنايات

هيئة كبار علماء الأزهر

«كبار العلماء» تحبط مشروع «السيسي» بشأن أموال الأوقاف

إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

قبلي وبحري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

#

إغلاق طريق القاهرة أسيوط الغربي لسوء الأحوال الجوية

#

إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

#

اغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

اغلاق ميناء نويبع

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 28 عقدة جنوبية و الضغط 1002 مللى بار وارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار وحالة البحر مضطرب؛ وذلك حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديري الموانئ باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تجاوزت الهيئة الوطنية للانتخابات دورها الدستوري ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» مؤشرات أولية: تقدم السيسي على منافسه بلجنة مصر الجديدة
» الطقس وراء تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية في سوهاج الخميس
» بسبب الأتربة.. إصابة ناخب أثناء الإدلاء بصوته في المنيا
» المنتخب يتلقى صدمة جديدة بعد هزيمتي البرتغال واليونان
» إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية
» محادثات سرية لمنع «مسيرة العودة الكبرى»
» شاهد.. كيف يستقبل«ميسي» و«رونالدو» محمد صلاح
» «جلال»: عودة "عبد الشافي" للزمالك مكسب
» «داخلية غزة» تكشف عن خلية استهدفت موكب «الحمد الله»
» «رونالدو» يتمسك بانتقال «صلاح» للريال
» تركيا ترفض إقامة شقيق«الإسلامبولي» على أراضيها ‎

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018