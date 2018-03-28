حقيقة اقتراب «كلوب» من تدريب بايرن ميونخ

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كشف مارك كوسيك، وكيل أعمال المدرب الألماني يورجن كلوب، حقيقة اقتراب مدرب الريدز من تولي القيادة الفنية لفريق بايرن ميونخ في الموسم المقبل خلفًا ليوب هاينكس.

وقال كوسيك في تصريحات لصحيفة "سبورت 1": "بالفعل.. كلوب لائق لتدريب بايرن ميونخ في المرحلة المقبلة، وسيقوم بعمل جيد مع الفريق".

وأضاف: "كلوب مرتبط بعقد مع ليفربول حتى 2022، ولكن يجب أن تضع في الاعتبار أن يكون لك فترة انتقالات جيدة في الشتاء خاصًة في الدوري الإنجليزي".



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