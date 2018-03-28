المحافظون يحفزون.. والمواطنون عازفون

28 مارس 2018 - 09:14 م

في محاولة جادة لتحفيز الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لجأ محافظون ومسؤولون بالدولة إلى العديد من الوسائل والإجراءات، لتحقيق ذلك الهدف المنشود، غير أن مراقبين، أكدوا أن تلك الوسائل في النهاية، لم تُفلح في تحقيق الهدف منها.

100 ألف لأعلى إيبارشية تصويتًا

اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أعلن عن منح مكافأة 100 ألف جنيه لأعلى إيبارشية تصويتًا، أو أكثر من 40%، من إيبارشيات الأقباط الثلاث بالقليوبية، وكذا 100 ألف جنيه للكنيسة الإنجيلية، إذا حصلت على نفس النسبة التصويتية.

وفي تصريحات له، أوضح عشماوي، أنه سيتم منح كل مركز ومدينة وحي وصلت النسبة التصويتية له أكثر من 40% عمرتين في شهر شعبان، بمعدل 22 عمرة على مستوى جميع المراكز والأحياء، منوهًا بأن هذه المبالغ بمثابة مكافأة لهذه الكيانات، لما قامت به من جهود في حشد الناخبين والمشاركة بفاعلية في الانتخابات .

حل مشكلات الصرف الصحي

أيضًا، قالت المهندسة ناديه عبده محافظ البحيرة، إن المحافظة ستُكافئ القرى والمراكز التي ستشهد إقبالًا كبيرًا على اللجان الانتخابية، بحل مشاكلهم سواء في المياه أو الصرف الصحي.

وأضافت عبده، في تصريحات متلفزه لها، أن مشاركة أبناء المحافظة ستكون من الأكثر إقبالًا على الانتخابات، موجهًة الشكر للقوات المسلحة والشرطة على دورهم في حفظ الأمن بالمحافظة وكل أنحاء البلاد.

15 مليون جنيه لأفضل 5 قرى

وفي محافظة الوادي الجديد، رصد اللواء محمد الزملوط،، 15 مليون جنيه، لأفضل 5 قرى من حيث نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية، منوهًا بأن هذه المبالغ تخصص للمشروعات الخدمية التي تحتاجها القرى وفقًا لمطالب واحتياجات الأهالي.

كما قرر "الزملوط"، منح رحلتي عمرة مجانية لأكبر مسن وأصغر شاب من أبناء مركز "بلاط"، الذين شاركوا وأدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

500 رحلة عمرة

بينما، أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عن منح 500 عمرة للمواطنين المشاركين في الانتخابات، بمشاركة رجال الأعمال بالمحافظة، وذلك عن طريق قرعة علنية تتم بكل شفافية ونزاهة تضم أسماء جميع المشاركين بكافة مدن ومراكز المحافظة، مضيفًا أن الرحلات عامل تحفيزي لحثّ المواطنين على المشاركة.

350 ألف جنيه مكافأة

فيما كشف الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، عن أن هناك مكافأة مالية، قدرها 350 ألف جنيه للمراكز والمدينة صاحب المركز الأول في المشاركة بالعملية الانتخابية، فضلًا عن مكافأة 150 ألف جنيه للقرية الأكثر تصويتًا على مستوى المحافظة.

جائزة مالية للوحدات المحلية الأعلى تصويتًا

وكانت محافظة أسوان من ضمن الذين أعلنوا عن مكافآت، حيث أعلن اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، عن تخصيص جائزة مالية للوحدات المحلية التي ستحقق أعلى نسبة تصويت في الانتخابات الرئاسية، على مستوى المراكز الإدارية والمدن والقرى.

جوائز مالية

المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، رصد 5 جوائز مالية للمحافظات التي تحقق أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية.

الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ "الأهرام"، قال إن "الوسائل التي لجا إليها المحافظون والمسؤولون بالدولة من أجل تحفيز المواطنين على النزول، لا تُعدو كونها رشاوى انتخابية".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف ربيع، أن "تلك الإجراءات باءت بالفشل، ولم يستجب لها إلا الطبقة الدنيا، أما بقية المواطنين لم تُفلح معهم تلك الأساليب".

فيما وصف شريف الروبي، القيادي بحركة "6 إبريل"، هذا الأمر بأنه "يُعد إهانة للشعب المصري ولمصر، مشددًا على ضرورة محاسبة المسئولين عن ذلك؛ لأنه "لا يجوز لمسؤول بالدولة ابتزاز المواطنين، أو الانغماس في لعملية السياسية لصالح أحد".

وقال إن "تلك الأموال التي يتم رصدها كمكافآت ليست من جيوب هؤلاء المسئولين، وهؤلاء من المفترض أنهم محايدون"، مشيرًا إلى أن تلك "المحاولات والتصريحات، أدت إلى الاستجابة أكثر للمقاطعة، والعزوف عن التصويت".