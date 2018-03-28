» «داخلية غزة» تكشف عن خلية استهدفت موكب «الحمد الله»

28 مارس 2018 - 09:26 م

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تمكنها من كشف الخلية التي استهدفت موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

وقال إياد البزم، المتحدث باسم "داخلية غزة"، في مؤتمر صحفي عقده بغزة: "العملية الأمنية التي أجريناها في غزة أدت إلى التوصل لمطلوبين جدد من ذوي العلاقة بجريمة تفجير موكب رئيس الوزراء".

وأضاف" البزم": "منذ اللحظة الأولى للجريمة دعونا لتشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، لكننا لم نجد آذاناً صاغية".

وتابع: "الوزارة في غزة أرسلت عدة تقارير حول العملية الإجرامية ومسار التحقيق لرئيس الحكومة ووزير الداخلية رامي الحمد الله، ولم نتلقّ أي رد أو تعليمات".

وأشار إلى أن الوزارة في غزة مستعدة لإطلاع أي جهة معنية على مسار التحقيقات، وما توصلت إليه من نتائج حتى اللحظة.

وذكر أن عملية تفجير موكب الحمد الله: "لن تؤثر على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، ولن نسمح لأي جهة كانت بالعبث بأمن الوطن والمواطن".

وكانت وزارة الداخلية التي تديرها "حماس" أعلنت الخميس الماضي، مقتل 4 أشخاص، بينهم "أنس أبو خوصة"، المتهم الأول في الحادثة، خلال اشتباك وسط القطاع.

وقالت الوزارة، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان المطلوب "أبو خوصة" ومساعديه، وحاصرتهم ثم طالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهم بادروا على الفور بإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الأمن، ومطلوبيْن، بينهما المتهم الأول.

غير أن الحكومة الفلسطينية، شككت في صحة حادث "مقتل" أبو خوصة، متهمة "حماس"، في بيان، الخميس، بافتعال ما جرى، وحملتها "المسؤولية الكاملة عن محاولة الاغتيال الإجرامية"، التي وقعت في 13 مارس/آذار الجاري، بقطاع غزة.

وردا على بيان الحكومة، قال فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس، في بيان في ذات اليوم: "تصريحات الحكومة إصرارًا على الكذب، وتضليلًا للرأي العام، وتغطية على الجهات التي تقف وراء المجرمين والقتلة".

وفي 20 من الشهر الجاري أيضا، اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حركة "حماس" بـ "محاولة اغتيال الحمد الله"، وهو ما استنكرته الحركة بشدة، آنذاك.



