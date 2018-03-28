» المنتخب يتلقى صدمة جديدة بعد هزيمتي البرتغال واليونان

28 مارس 2018 - 09:35 م

تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، في التصنيف العالمي، وذلك بعد الهزيمة أمام البرتغال واليونان، خلال المعسكر الذي خاضه في العاصمة السويسرية «زيورخ»، استعدادًا للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

وفقد «الفراعنة» 4 نقاط بعد الخسارة من البرتغال بهدفين مقابل هدف، والخسارة من اليونان بهدف نظيف، حيث بات في جعبته 683 نقطة بعدما كان 687 نقطة.

ووصلت بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم إلى مطار القاهرة قادمة من سويسرا، بعد انتهاء معسكر الإعداد الأول في «زيورخ»، الذي واجه خلاله البرتغال واليونان وديًا، استعدادًا للمشاركة في مونديال روسيا 2018.



