الأردن يوافق على استقبال السفير الإسرائيلي الجديد

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الاردن

السفير

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، موافقتها على "طلب الاعتماد" لاستقبال السفير الإسرائيلي الجديد لدى المملكة، أمير فايسبرود.

وأوضحت وكالة "بترا" الأردنية الرسمية أن الموافقة جاءت في "رد لوزارة الخارجية وشئون المغتربين على رسالة حكومة إسرائيل بعد أن استكملت جميع الإجراءات الدبلوماسية والإدارية المتبعة عادة في التعامل مع ترشيح الدول لسفرائها".

وفي فبراير، قررت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية ترشيح "فايسبرود" سفيرا جديدا لإسرائيل لدى الأردن.

وحينها، قال إيمانويل نخشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريحات صحفية، إنه تم الشروع في إعادة فتح السفارة الأردنية لدى عمان تدريجيا.

يذكر أن "فايسبرود"، السفير المعين الجديد، هو دبلوماسي يتولى حاليا رئاسة مكتب الشرق الأوسط في مركز البحوث السياسية التابع لوزارة الخارجية.

وشغل "فايسبرود"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، منصب السكرتير الأول في سفارة إسرائيل لدى الأردن بين عامي 2001-2004، وكان في السابق قد عمل أيضا في مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.

يذكر أن السفارة الإسرائيلية لدى الأردن أغلقت في يوليو 2017 على خلفية حادث مقتل مواطنين أردنيين اثنين برصاص حارس أمن إسرائيلي في إحدى الشقق التابعة للسفارة بعمان في وقت سابق من الشهر نفسه.

وفي يوم 20 يناير من العام الجاري أعلنت الحكومتان الأردنية والإسرائيلية التوصل إلى تسوية تشمل دفع إسرائيل تعويضات لذوي القتيلين الأردنيين والتعهد بمتابعة الإجراءات القانونية ضد حارس الأمن.

وكان الأردن قد طلب تغيير السفيرة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عنات شلاين، الموجودة في إسرائيل منذ شهر يوليو 2017.



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