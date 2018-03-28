  • الخميس 29 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:31 ص
بحث متقدم
لميس جابر للحكومة: «ألغوا الدعم إحنا في حالة حرب»

لميس جابر: أنا "مطبلاتية" والرقص أمام اللجان وطنية

موسي مصطفي موسي

أول تعليق لـ موسى مصطفى عن مؤشرات خسارته

السيسي

فوز "السيسي" على منافسه بلجان عين شمس والمطرية والموسكي

موسي مصطفي موسي

منافس السيسي : " أنا فخور ومبسوط"

الأرصاد: عاصفة ترابية تجتاح مصر

"الأرصاد" تحذر: نشاط الرياح مستمر مع سقوط أمطار

عملية الفرز

مؤشرات أولية.. 2451 صوت للسيسي و64 لـ موسي بإحدى لجان الشرقية

عمرو اديب

أديب لـ "المصريين": "اللي يزعل سيبوه يصوت"

وفاة

وفاة سيدة أثناء رقصها أمام لجان الانتخابات

أرشيفية

استثمارات قطر بـ «سواكن» السودانية تضاعف الأزمة مع مصر

انتخابات الرئاسة

المحافظون يحفزون.. والمواطنون عازفون

بين مدن البحرالأحمر..

رأس غارب الأعلى مشاركة فى الأنتخابات الرئاسية

قبلي وبحري

صور الناخبين
صور الناخبين

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

فتيات جامعة بنى سويف يحتشدن أمام لجان الاقتراع ببنى سويف

#

أمين يكشف حقيقة فرض غرامات مالية على الممتنعين عن التصويت

#

بالصور.. كبار السن يشاركون بكثافة بالبحر الأحمر

#

صور.. طلاب ينظمون مسيرة لاستقبال الناخبين بأعلام مصر

رأس غارب

المشاركة

الانتخابية.

الاعلى.

قالت حملة من اجل مصر بالبحرالاحمر ان مدينة رأس غارب تتصدر مدن المحافظة في تسجيل أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية 2018.
واوضح احمد دقاق منسق عام من اجل مصر بالبحرالاحمرأن نسبة التصويت تخطت ال 50 فى المائة ، مشيرا ان النسبة تضاعفت فى الساعات الاخيرة .
وأضاف دقاق أن مدينة غارب يوجد بها عدد من القبائل بالاضافة الى العاملين بقطاع البترول .
وفتحت لجان التصويت أبوابها لليوم الثالث على التوالي أمام الناخبين، لاستكمال ماراثون الانتخابات الرئاسية الذي انطلق الإثنين الماضي، ويتنافس فيه عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.
وتنتهي اليوم عملية التصويت وتغلق اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساء لتبدأ عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية وإرسالها بعد ذلك إلى اللجان العامة، لتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة في يوم 2 إبريل المقبل.
ودعا المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، إلى النزول للتصويت، قائلا: يجب أن يحافظ المصريون على هذا الواجب والتمتع بالحق الدستوري. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل تجاوزت الهيئة الوطنية للانتخابات دورها الدستوري ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» فوز "السيسي" على منافسه بلجان عين شمس والمطرية والموسكي
» مفأجاة عن نسبة المشاركة بالانتخابات
» تقدم السيسي باكتساح على منافسه بإحدى لجان المعادي
» مؤشرات أولية: تقدم السيسي على منافسه بلجنة مصر الجديدة
» الطقس وراء تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية في سوهاج الخميس
» بسبب الأتربة.. إصابة ناخب أثناء الإدلاء بصوته في المنيا
» المنتخب يتلقى صدمة جديدة بعد هزيمتي البرتغال واليونان
» إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية
» محادثات سرية لمنع «مسيرة العودة الكبرى»
» شاهد.. كيف يستقبل«ميسي» و«رونالدو» محمد صلاح
» «جلال»: عودة "عبد الشافي" للزمالك مكسب

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018