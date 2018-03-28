رأس غارب الأعلى مشاركة فى الأنتخابات الرئاسية

28 مارس 2018 - 10:15 م

قالت حملة من اجل مصر بالبحرالاحمر ان مدينة رأس غارب تتصدر مدن المحافظة في تسجيل أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية 2018.

واوضح احمد دقاق منسق عام من اجل مصر بالبحرالاحمرأن نسبة التصويت تخطت ال 50 فى المائة ، مشيرا ان النسبة تضاعفت فى الساعات الاخيرة .

وأضاف دقاق أن مدينة غارب يوجد بها عدد من القبائل بالاضافة الى العاملين بقطاع البترول .

وفتحت لجان التصويت أبوابها لليوم الثالث على التوالي أمام الناخبين، لاستكمال ماراثون الانتخابات الرئاسية الذي انطلق الإثنين الماضي، ويتنافس فيه عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وتنتهي اليوم عملية التصويت وتغلق اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساء لتبدأ عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية وإرسالها بعد ذلك إلى اللجان العامة، لتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة في يوم 2 إبريل المقبل.

ودعا المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، إلى النزول للتصويت، قائلا: يجب أن يحافظ المصريون على هذا الواجب والتمتع بالحق الدستوري.